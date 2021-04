Kasteleinweg nachtje dicht, rijbanen omzetten

Aalsmeer – De kruisingen van de Dorpsstraat en de Aalsmeerderbrug met de Burgemeester Kasteleinweg worden omgebouwd tot rotondes. Tot nu toe werd gewerkt aan het zuidelijke deel van de rotondes. Vanaf vrijdag 23 april kan het verkeer over de zuidelijke kant rijden en start het werk aan de noordelijke helft van beide rotondes.

Om de rijsituatie te veranderen is de Burgemeester Kasteleinweg tussen de Fokkerweg en de Van Cleeffkade komende nacht, van donderdag 22 op vrijdag 23 april, afgesloten van 20.00 tot 06.00 uur. De werkzaamheden aan de rotondes duren tot eind mei 2021.

In de periode van 23 april tot eind mei werkt de aannemer aan de noordelijke delen van de rotondes bij de Dorpsstraat en de Aalsmeerderbrug. De noordelijke aansluiting van de Dorpsstraat op de Burgemeester Kastelijnweg is afgesloten voor verkeer. Tegelijkertijd gaat de aansluiting aan de centrumzijde van de Dorpsstraat op de Burgemeester Kasteleinweg weer open.

Ook bij de Aalsmeerderbrug kan het verkeer afkomstig uit Rijsenhout weer richting Aalsmeer. Vanuit Rijsenhout links afslaan naar Hoofddorp en vanuit de Dorpsstraat afslaan is niet mogelijk. Dit verkeer rijdt richting Uithoorn om vervolgens te keren op de tijdelijke rotonde bij de Van Cleeffkade.

Nachtelijke afsluiting 22-23 april

Komende nacht, van donderdag 22 op vrijdag 23 april is de weg tussen de Fokkerweg en de Van Cleeffkade dus afgesloten, zodat de aannemer de rijbanen kan omzetten. Er geldt deze nacht een omleiding via de N201. Het verkeer rijdt vanaf 23 april op de zuidelijke rijbaan zodat de werkzaamheden op de noordelijke rijbaan uitgevoerd kunnen worden.

Omleidingen

Voor het doorgaande verkeer is een grootschalige omleidingsroute ingesteld. Dit verkeer wordt bij Hoofddorp en Uithoorn richting de N201omgeleid, in plaats van via de Burgemeester Kasteleinweg.

Voor fietsers geldt de huidige omleiding via de Lijnbaan en de Dorpstraat. Vanaf daar kunnen zij hun weg vervolgen naar de Aalsmeerderbrug.