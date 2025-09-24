Kantine SV Argon met veel enthousiasme geopend

Mijdrecht – Onder luid applaus van trouwe leden en betrokkenen is vrijdag 19 september de gloednieuwe kantine van SV Argon geopend. Burgemeester Maarten Divendal en clubvoorzitter Michiel van Aken verzorgden gezamenlijk de openingshandeling. “Moment om trots op te zijn’’, sprak Michiel. “Laten we daarop proosten!’’

De bouw van de nieuwe kantine van SV Argon maakt onderdeel uit van de grote (ver)nieuwbouw. “Op 22 november werd de eerste paal geslagen voor deze gloednieuwe kantine en vandaag kunnen we met elkaar al proosten op het resultaat’’, sprak Martin Visser namens het Bouwteam. “Hier is in zeer korte tijd enorm hard gewerkt. Alles is tiptop en kan minstens weer vijftig jaar mee. Straks start de verbouwing van de voormalige kantine; daar komen onder andere de nieuwe kleedkamers en een nieuwe bestuurskamer. Ook dat wordt prachtig, maar dat feest komt later.’’

En zo is het. De opening van de nieuwe kantine is een mooie mijlpaal om even bij stil te staan. Ook burgemeester Maarten Divendal spreekt vol lof. “Allereerst complimenten voor de totstandkoming’’, zegt hij. “Er is samengewerkt met zoveel verschillende partijen waarvan bijna allemaal lokaal. Dat is geweldig. Een gemeente kan alleen goed functioneren met een goede gemeenschap. En dát heeft SV Argon met dit project beslist laten zien.’’

Woningbouw

Daarnaast stond de burgervader ook stil bij de toekomstige woningbouw die op een aantal oude velden van SV Argon gerealiseerd gaat worden. “SV Argon levert drie velden in waar in totaal 118 woningen op komen’’, sprak hij. “Daarvan zijn 35 sociale huurwoningen en 45 betaalbare koopwoningen. Hoe leuk zou het zijn als jonge mensen die altijd op deze grond hebben gevoetbald, hier straks fijn kunnen wonen? Met een prachtige accommodatie en mooie velden als achtertuin.’’

Maar, zover is het nog niet. Eerst nog deel twee van de (ver)nieuwbouw. “De voormalige kantine staat al in de steigers’’, neemt Martin weer het woord. “Met al onze lokale partners gaan we ook daar iets heel moois van maken!’’

Op de foto: Burgemeester Maarten Divendal en clubvoorzitter Michiel van Aken verzorgden gezamenlijk de openingshandeling. Foto: aangeleverd.