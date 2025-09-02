Kantine SV Argon feestelijk geopend: mijlpaal van betrokkenheid

Mijdrecht – De herbouwde kantine van voetbalvereniging SV Argon is voltooid en wordt vrijdagmiddag 19 september officieel geopend. Burgemeester Maarten Divendal en clubvoorzitter Michiel van Aken verrichten om 16.00 uur de openingshandeling van het moderne onderkomen, dat symbool staat voor de sterke maatschappelijke betrokkenheid binnen de gemeente De Ronde Venen.

Wat deze kantine bijzonder maakt, is niet alleen de frisse uitstraling, maar vooral de manier waarop de bouw tot stand is gekomen. Dankzij een obligatieplan waaraan leden, oud-leden, sponsoren, relaties en donateurs hebben bijgedragen, kon een aanzienlijk deel van de financiering worden gerealiseerd. Daarnaast hebben lokale aannemers en onderaannemers hun steentje bijgedragen in natura, wat het project tot een toonbeeld van gemeenschapszin maakt.

De oplevering van de kantine markeert de afronding van de eerste fase van een breder renovatieproject. In de volgende fase wordt de bestaande accommodatie van SV Argon aangepakt, met een geplande oplevering in de zomer van 2026. De vereniging kijkt vol vertrouwen vooruit, maar staat op 19 september eerst stil bij deze belangrijke mijlpaal.

