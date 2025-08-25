Kaatsclub uit Mijdrecht schrijft geschiedenis in Friesland

Boornbergum/Mijdrecht – In het pittoreske Friese dorp Boornbergum vond verleden weekend een kaatswedstrijd plaats die voor de jonge kaatsvereniging Oer Alles Hinne uit Mijdrecht een mijlpaal betekende. Kaatsen is een Friese balsport, waarbij twee teams de bal met de hand terugslaan over een lijn. Het doel is punten te scoren door de bal strategisch te plaatsen of te vangen.

Tegen de achtergrond van groene weilanden en een gemoedelijke dorpssfeer werd gestreden tegen de ervaren ploeg uit Rinsumageest, een tegenstander die zijn strepen in het Friese kaatslandschap ruimschoots heeft verdiend.

Voor Oer Alles Hinne kwamen Steven Hiemstra, Harmen Jentsje Doevendans en Raymond Hofstede in actie. De openingsfase verliep stroef: een 4-1 achterstand tekende het scorebord, mede veroorzaakt door een haastige entree van Harmen, die zonder warming-up direct het veld in moest na een langdurig bezoek aan het ‘kleine kamertje’.

Veerkracht

Maar waar anderen zouden bezwijken onder druk, toonde Oer Alles Hinne veerkracht. Een tactische herschikking in het perk bracht verandering: Raymond nam de voorste positie over, Harmen verplaatste zich naar achteren, en Steven – op een voor hem ongebruikelijke plek – ontpopte zich als een stille maar effectieve plaaggeest voor de tegenstander. Zijn non-verbale communicatie bleek een onverwachte troef.

Comeback

Wat volgde was een indrukwekkende comeback. Raymond sloeg bal na bal ‘boven’ – een term in het kaatsen voor een onhoudbare slag over de achterlijn – en de achterstand verdween als sneeuw voor de zon. Bij een gelijke stand van 5-5 kwam het aan op het beslissende punt. Daar toonde Steven Hiemstra zijn klasse: als een tijger dook hij op de bal en keerde het lot van de wedstrijd.

Voor Oer Alles Hinne, de jongste kaatsclub van Nederland, betekent deze zege meer dan een sportieve triomf: het is een bevestiging van hun groei, hun lef en hun plaats in de kaatswereld. De club uit Mijdrecht laat zien dat kaatsen niet alleen leeft in Friesland, maar ook daarbuiten aan terrein wint. En wie weet, misschien is dit nog maar het begin van een reeks historische overwinningen.

Kaatsclub Oer Alles Hinne uit Mijdrecht schrijft geschiedenis in Friesland. Foto: aangeleverd.