Kaarten voor Feestweek heel snel uitverkocht

Aalsmeer – Van 5 tot en met 11 september mag de jaarlijkse Feestweek weer gehouden worden. Het bestuur heeft van de gemeente groen licht gekregen om de organisatie hiervan op te pakken. Afgelopen woensdag 5 mei ging de voorverkoop van de passe-partouts voor donderdag tot en met zaterdag van start.

Het werd al snel duidelijk dat Aalsmeer zin heeft in een feestje. Binnen een kwartier waren alle passe-partouts vergeven en verscheen uitverkocht op de beeldschermen. Op het drukste moment stonden meer dan 1.600 mensen in de online wachtrij.

Wie net te laat was, kreeg vrijdag 7 mei een tweede kans. Om tien uur in de ochtend werd de ‘lijn’ geopend voor de verkoop van losse kaarten en ook hiervoor was de animo bijzonder groot. Na enkele uren werd bekend gemaakt dat zowel donderdag als vrijdag en zaterdag volledig waren uitverkocht.

Woensdag nog kaarten

Voor de feestavond op woensdag zijn nog wel kaarten beschikbaar, maar ook de verkoop hiervan gaat hard. Aangeraden wordt om niet te lang te wachten met het aanschaffen van een toegangsbewijs. Dit kan via www.feestweek.nl/kaarten. Er vindt dit jaar geen verkoop van kaarten bij de tent plaats.

Nou is de Feestweek in september altijd al populair, maar deze run op passe-partouts en kaartjes is opmerkelijk en best uniek: Er is nog geen één artiest bekend gemaakt!