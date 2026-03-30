K.O.T.87-1 en De Springbok 1profiteren van misstap

De Ronde Venen – Het is stuivertje wisselen aan de top van de DRV-biljartcompetitie. En met nog twee wedstrijden te gaan is de strijd ongekend spannend.

De Merel 1/Thijmen van Veen liet veel punten liggen tegen De Springbok 2/Feka. De Springbok 2/ Feka speelde in een sterke opstelling en wist drie van de vier partijen te winnen. Jan Felix, Cees de Jong en Betty van der Mars waren hier verantwoordelijk voor. De overige partij werd gewonnen door Bart Hoffmans in de kortste partij van de week met tevens de hoogste serie; een zeer knappe prestatie.

K.O.T. 87-1 speelde uit tegen De Kromme Mijdrecht 2. Het thuisspelende team behaalde twee mooie overwinningen; gespeeld door Arie Kranenburg en Edwin Walter. David Schild speelde een mooie remise tegen Richard Schreurs. Anne Beeker wist de overige partij te winnen. Ondanks het verlies staat K.OT. 87-1 op een gedeelde eerste plaats in de competitie.

Profiteren

Ook De Springbok 1 wist te profiteren deze week. En speelde een sterke partij tegen De Kromme Mijdrecht 1. Nico de Boer, Hen Kandelaar en Jan de Jong wonnen hun partij. Bernard Schuurman zette er nog een mooie partij tegen over.

Cens 2 behaalde de maximale score tegen een gehavende de Merel 3/Thijmen van Veen. Het lukte de Vinkeveners niet om een volledig team op te stellen. Hierdoor moest het gehele team verzwaard spelen en creëerde kansen voor Cens 2. Collin Baars, Yoeri Veeken, Hans Bak en Robert Daalhuizen wonnen allen hun partij.

De Biljartvrienden/Smit fietsen/2Groen moest hun meerdere erkennen in de Merel 2/Thijmen van Veen. Gerard Roling, Roos Aarsman en Peer (Wilco) van der Meer wonnen hun partij. Martien Heijman wist zijn partij over de streep te trekken. s.v. Veenland/ Liquid Rubber had het moeilijk tegen De Kromme Mijdrecht 3. Beide teams behaalden twee overwinningen gespeeld door Adrie van Mer en Paul Verbruggen. En door Michael de Kuiper en de nummer 1 dreamteamspeler Raymond Lannooy. De winst ging naar de Mijdrechtenaren.

Cens/Gortenmulder ontving DenB Diensten/De Springbok. Ook in deze partij een gelijk aantal overwinningen. Eric van de Bosch en Arjan Gortenmulder wonnen hun partij. Ook John en Donny Beets behaalden de overwinning en door de onderlinge verschillen ging de winst mee naar De Hoef.

