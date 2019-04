Juf Annet 25 jaar in het onderwijs

Kudelstaart – Op de Graankorrel was het woensdag 3 april groot feest. Juf Annet, onderwijsassistent, zit namelijk 25 jaar in het onderwijs en dat mocht gevierd worden.

In de ochtend werd de juf door de hele school thuis opgehaald met zelfgemaakte vlaggetjes. Ook had ieder kind een roltoeter. Het was een vrolijk gezicht en juf Annet was blij verrast. In een versierde bakfiets werd de ze terug naar school gereden. Daar aangekomen werd een zelfgeschreven lied gezongen.

Omdat de juf zo van spelletjes houdt, mocht ze in elke klas een spel doen. Zo was er onder andere een klein sjoeltoernooi, een letterspel, dierenbingo en moest ze de code kraken om uit de mini escaperoom te komen.

Juf Annet kijkt terug op een feestelijke ochtend, waarbij ze echt in het zonnetje is gezet.