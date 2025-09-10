De Ronde Venen – De vier zomerweken bij het Jongerenwerk zijn voorbijgevlogen. Jongeren vanaf twaalf jaar uit gemeente De Ronde Venen konden deelnemen aan een gevarieerd programma van leuke activiteiten, nieuwe kennismakingen en mooie samenwerkingen.

Op het programma stonden onder meer een voetbaltoernooi in samenwerking met De Makers van Mdrcht, een padelclinic bij de Mijdrechtse Tennis & Padelvereniging, lasergamen op de locatie van het Jongerenwerk en suppen op de Vinkeveense Plassen. Ook waren er nog tal van andere activiteiten die zorgden voor nieuwe contacten en veel plezier.

Sinds verleden week zijn de reguliere activiteiten weer gestart. Jongeren van 12 jaar en ouder zijn welkom voor ontspannende en sportieve activiteiten, hulp bij school-, werk- of privévragen, voorlichtingen of gewoon een praatje. Daarnaast komen de jongerenwerkers ook weer in de wijken tijdens hun ambulante rondes.

Programma-aanbod

Meer weten over het zomerprogramma of het reguliere aanbod? Mail naar jongerenwerk@stichtingsamens.nl of neem contact op via Instagram en Snapchat jwsamens.

Op de foto: Jongerenwerk blikt terug en kijkt vooruit. Foto: aangeleverd.