Jongerencentrum The Gate 1 jaar

Aalsmeerderbrug – Een jaar geleden gingen de deuren van Jongerencentrum The Gate voor het eerst open in Aalsmeerderbrug. Inmiddels weten heel wat jongeren de weg naar The Gate te vinden. Vrijdag 6 april werd het 1-jarig jubileum feestelijk gevierd.

The Gate is een plek waar jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar iedere donderdag en vrijdag van 15.00 tot 19.30 uur naar binnen kunnen lopen om vrienden te ontmoeten, te gamen, relaxen of huiswerk te maken.

Ook is er ruimte voor een goed gesprek of luisterend oor. Jongeren die dat willen kunnen mee-eten, van een broodje hamburger tot een gezonde hap. Ook worden er regelmatig leuke activiteiten georganiseerd zoals een filmmiddag en workshops. Het jongerencentrum wordt gerund door een team van enthousiaste vrijwilligers die zich geheel belangeloos inzetten.

The Gate is een initiatief van de Levend Evangelie Gemeente en Teen Challenge en is gevestigd aan de Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. Houd de Facebook-pagina ‘The Gate Aalsmeerderbrug’ of Instagram in de gaten voor de actuele openingstijden en activiteiten die op de planning staan. The Gate is telefonisch of via de app te bereiken op 06-44268653.