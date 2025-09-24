Jonge avonturiers voor Scouting Jan van Speyk welkom

Mijdrecht – Elk zaterdagochtend verandert de boerderij aan de Oosterlandweg in Mijdrecht in een plek vol verwondering, vuur en vriendschap. Daar beleven de jongste leden van Scouting Jan van Speyk – de Bevers – hun wekelijkse avontuur. Van speurtochten door het groen tot broodjes bakken boven een knisperend kampvuur: elke zaterdag is anders, maar altijd vol plezier.

De Bevers zijn jongens en meisjes van 4,5 tot 7 jaar die spelenderwijs de wereld ontdekken. Knutselen, proefjes doen, spannende tikspellen en vooral veel lachen: het programma is gevarieerd en afgestemd op nieuwsgierige jonge geesten. Samen leren ze samenwerken, hun creativiteit gebruiken en genieten van de natuur.

Scouting Jan van Speyk heeft nu plek voor nieuwe avonturiers. Kinderen die willen komen kijken, zijn van harte welkom op zaterdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. Meedoen mag eerst een paar keer vrijblijvend, zodat elk kind rustig kan ontdekken of scouting bij hem of haar past.

Aanmelden kan eenvoudig via bevers@janvanspeykgroep.nl. Meer informatie over de groep en het programma is te vinden op www.janvanspeykgroep.nl.

Op de foto: Jonge avonturiers zijn welkom bij Scouting Jan van Eyk. Foto: aangeleverd.