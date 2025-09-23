Johannes Hospitium Wilnis opent deuren tijdens Week van de Palliatieve Zorg

Wilnis – In het kader van de landelijke Week van de Palliatieve Zorg opent het Johannes Hospitium Wilnis zaterdag 4 oktober van 10.00 tot 13.00 uur de deuren voor het publiek. Belangstellenden zijn welkom in het buurhuis aan de Vossestaart 2 om kennis te maken met de bijzondere zorg die het hospice biedt aan mensen in hun laatste levensfase.

Het open huis is bedoeld voor iedereen die nieuwsgierig is naar het werk van het hospice: van potentiële bewoners en hun naasten tot mensen die overwegen zich als vrijwilliger in te zetten. Bezoekers krijgen een inkijkje in de dagelijkse gang van zaken binnen het hospice, waar professionele medische zorg hand in hand gaat met menselijke nabijheid en aandacht.

Menselijke aanwezigheid

“Onze vrijwilligers en medewerkers zijn het kloppend hart van het hospice”, aldus een woordvoerder van de organisatie. “Naast medische zorg is er vaak behoefte aan simpelweg ‘er zijn’. Die menselijke aanwezigheid maakt het verschil.”

Tijdens het open huis zijn zowel medewerkers als vrijwilligers aanwezig om vragen te beantwoorden over opnamecriteria, de zorgverlening en de verschillende vormen van vrijwilligerswerk. Ook is er dringend behoefte aan gastvrouwen en vrijwilligers in de zorg rondom het bed. Ook het bestuur zoekt versterking in de vorm van een nieuwe secretaris. Het Johannes Hospitium nodigt iedereen uit om 4 oktober binnen te lopen, een kop koffie te drinken en de sfeer te proeven.

Johannes Hospitium Wilnis opent de deuren tijdens de Week van de Palliatieve Zorg. Foto: aangeleverd.