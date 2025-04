Jan Verhoek gaf presentatie over oud Uithoorn en De Kwakel

Uithoorn / De Kwakel – In de koffieochtenden van Buurtkamer Meerwijk in Fort aan de Drecht worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd. Recentelijk gaf Jan Verhoek er een presentatie over oud Uithoorn en De Kwakel. Hij deed deze presentatie aan de hand van oude ansichtkaarten en foto’s. Jan wist veel te vertellen over oude gebouwen in Uithoorn en De Kwakel en over de Langebrug. Veel gebouwen zijn inmiddels afgebroken, zoals het stadhuis van Uithoorn uit begin 20e eeuw, dat in 1937 plaats moest maken voor de N201 in het verlengde van de Irenebrug. Hij wist ook veel te vertellen over alle familieverbanden, met name in De Kwakel.

Al eerder vertoonde Melania, vaste bezoeker van Buurtkamer Meerwijk, foto’s en filmpjes uit Valencia. Zij heeft vroeger in Valencia gewoond en een zus van haar woont er. Ze liet foto’s zien van de oude stad, in contrast met de moderne architectuur in de drooggelegde Turia rivier. Ze toonde ook foto’s en filmpjes van de Fallas de Valencia. Evenementen die worden gehouden voorafgaand aan Pasen.

Op de foto: Presentatie van Jan Verhoek over oud Uithoorn en De Kwakel. Foto: aangeleverd.