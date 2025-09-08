JAC zoekt jongeren die stem willen laten horen in De Ronde Venen

De Ronde Venen – De Jongerenadviescommissie (JAC) van gemeente De Ronde Venen is op zoek naar enthousiaste jongeren om de commissie te versterken. Jongeren tussen de 15 en 25 jaar oud kunnen het verschil maken en invloed uitoefenen op belangrijke beslissingen in de gemeente.

Of het nu gaat om gevraagd advies of eigen briljante ideeën, de stem van jongeren doet ertoe en kan zorgen voor verandering. Op de agenda staan onderwerpen als de bouw van betaalbare woningen voor starters, de bereikbaarheid van dorpen met het openbaar vervoer en leuke plekken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. De JAC is een serieuze gesprekspartner voor de gemeente en haar leden maken het verschil voor klasgenoten, leeftijdsgenoten en andere jongeren.

Informele sfeer

Leden van de JAC komen elke maand samen in het gemeentehuis. In een informele sfeer worden actualiteiten besproken en ideeën uitgewisseld over hoe de gemeente kan inspelen op behoeften van jongeren. Leden denken actief mee en hebben echt invloed op beslissingen die hen aangaan. Deelname aan de JAC biedt niet alleen inhoudelijke betrokkenheid, maar ook persoonlijke groei: leden doen waardevolle kennis op over politiek en samenwerking, ontmoeten nieuwe mensen en bouwen een sterk netwerk op in de wereld van de lokale politiek. Leden krijgen een vergoeding voor hun inzet.

‘Geweldige kans’

Wethouder Maarten van der Greft (Inwonerparticipatie) zegt hierover: “Het is lang geleden, maar als oud-voorzitter van de JAC kan ik uit eigen ervaring zeggen dat deze commissie een geweldige kans biedt om jouw stem te laten horen en invloed uit te oefenen. Het is jouw plek om ideeën te delen en écht iets voor elkaar te krijgen in onze gemeente. De JAC is een soort jongerenraad en een ideale leerschool voor wie later actief wil worden in de (lokale) politiek, bijvoorbeeld als raadslid.”

‘Stem van jongeren’

Amber van Es, lid van de Jongerenadviescommissie, voegt toe: “De JAC laat de stem van jongeren horen. Je denkt met de andere leden mee over actuele problemen en verzint daar oplossingen voor. Je weet en hoort wat er speelt onder jongeren uit jouw gemeente. Maar bovenal is het ontzettend gezellig om met anderen te sparren en samen te werken. Sluit je aan en maak het verschil.”

Jongeren tussen de 15 en 25 jaar kunnen zich aansluiten bij de JAC. Stuur een e-mail naar jac@derondevenen.nl voor meer informatie of maak een afspraak om een vergadering bij te wonen. Kom meer te weten over de JAC via jac-derondevenen.nl of volg de leden op Instagram via @jacderondevenen.

JAC zoekt jongeren die stem willen laten horen in De Ronde Venen. Foto: aangeleverd.