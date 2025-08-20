Jaarlijkse barbecue Antoniuskerk De Hoef

De Hoef – De zomer nadert zijn einde, maar in De Hoef wordt het seizoen traditioneel afgesloten met een hartverwarmende bijeenkomst: de jaarlijkse barbecue bij de Antoniuskerk. Op zondag 31 augustus vanaf 15.00 uur verandert het kerkplein opnieuw in een ontmoetingsplek voor jong en oud, waar geurige grillgerechten, ouderwets sjoelen en een potje jeu de boules zorgen voor een ontspannen sfeer.

Wat ooit begon als een kleinschalige dankbetuiging aan vrijwilligers, is uitgegroeid tot een evenement waar iedereen welkom is. Of men nu actief is binnen de kerk, regelmatig een dienst bijwoont of gewoon houdt van de gemoedelijkheid die De Hoef kenmerkt; barbecue biedt ruimte voor ontmoeting, gesprek en spel.

De organisatie heeft dit jaar gekozen voor een aangepaste prijsstructuur: vrijwilligers betalen een gereduceerd tarief van 15 euro terwijl overige belangstellenden 25 euro bijdragen. Kinderen tot 15 jaar eten gratis mee, een gebaar dat jonge gezinnen moet uitnodigen om samen te komen en deel te nemen aan het gemeenschapsleven. De spelonderdelen, waaronder sjoelen en jeu de boules, zijn inmiddels vaste prik en zorgen voor een gezonde dosis competitie; met een eerste prijs als beloning voor de fanatiekelingen.

Aanmelden kan tot uiterlijk 21 augustus via het secretariaat van de kerk (0297 – 593 241, info@antoniuskerkdehoef.nl) of rechtstreeks bij Ronald Wieman (0297 – 593 291) en Ben Rademaker (0297 – 593 289).

Op de foto: De jaarlijkse barbecue bij de Antoniuskerk op zondag 31 augustus vanaf 15.00 uur. Foto: aangeleverd.