IVN-Zomerfietstochten tijdens vakantieperiode

De Ronde Venen – Ook tijdens de zomermaanden blijft het IVN actief met het organiseren van toegankelijke fietstochten in de regio. De laatste avondfietstocht van dit seizoen vindt plaats op dinsdag 5 augustus. Vertrek is om 19.15 uur vanaf het Raadhuisplein in Mijdrecht, tegenover het Kruidvat.

De tochten, die gemiddeld zo’n 25 kilometer lang zijn, voeren door de directe omgeving en worden in een rustig tempo afgelegd. Daarmee zijn ze geschikt voor zowel recreatieve fietsers als deelnemers zonder elektrische ondersteuning. Halverwege de route is er een pauzemoment, waarbij een natuurgids een korte toelichting geeft op de natuur in de omgeving. Deelnemers wordt aangeraden zelf iets te drinken mee te nemen.

Daarnaast staan er nog twee middagfietstochten op het programma: op vrijdag 29 augustus en vrijdag 12 september. Voor deze tochten geldt een afwijkende vertreklocatie. Op 29 augustus wordt gestart om 13.30 uur bij het Spoorhuis in Vinkeveen en op 12 september om 13.30 uur bij het Spoorhuis in Uithoorn.

Deelname aan de fietstochten is gratis en aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Anja de Kruijf via telefoonnummer 06 – 5892 4521.

Op de foto: De laatste avondfietstocht van dit seizoen vindt plaats op dinsdag 5 augustus. Foto: aangeleverd.