Iris uit Aalsmeer wint 32.000,- bij VriendenLoterij Miljonairs

Aalsmeer – Iris uit Aalsmeer heeft maar liefst 32.000 euro bij elkaar gespeeld in het televisieprogramma VriendenLoterij Miljonairs. Afgelopen zaterdag 26 november was bij RTL 4 te zien hoe zij verder speelde op de spannendste stoel van Nederland tegenover presentator Robert ten Brink en dit bedrag won. Iris vertelt over haar avontuur in de studio: “Ik was erg verrast toen ik hoorde dat ik in de stoel mocht zitten om het spel te spelen. Ik was erg zenuwachtig, het is toch heel anders om vragen te beantwoorden als je in de schijnwerpers staat. Mijn tactiek tijdens het spel was om alleen te beantwoorden wat ik echt zeker wist. Het was een bizarre ervaring, maar ik vind het fantastisch dat ik dit heb gewonnen. Ik ga de prijs gebruiken om een deel van mijn hypotheek af te lossen. Daarnaast ga ik lekker op vakantie. Ik heb een vriendin in Amerika die ik door de coronapandemie helaas lang niet heb gezien dus ik ga haar zeker opzoeken!”

Spannendste stoel van Nederland

Tijdens VriendenLoterij Miljonairs nemen verschillende kandidaten plaats tegenover Robert ten Brink. Om 1 miljoen euro te winnen moet de deelnemer 15 vragen goed beantwoorden. Elk goed antwoord levert een hoger geldbedrag op, maar de moeilijkheidsgraad stijgt per goed beantwoorde vraag. De deelnemer mag er altijd voor kiezen om tussentijds te stoppen. Dit betekent dat de kandidaat het laatst gewonnen bedrag mee naar huis krijgt. Bij twijfel beschikt de kandidaat over drie hulplijnen: het publiek om hulp vragen, een tweede kans en de mogelijkheid om een vraag te verwisselen voor een andere. De aflevering van afgelopen zaterdag was de laatste van dit seizoen.

Foto: Iris uit Aalsmeer met presentator Robert ten Brink. Foto: RTL4