Intuïtief beeldhouwen: overgave in steen

Mijdrecht – Controle is een menselijke reflex. We willen grip houden, risico’s vermijden. Maar wat gebeurt er als we die controle loslaten? Beeldhouwer en workshopbegeleider Marjolein Berger-Vos nodigt deelnemers uit om precies dat te doen: zich overgeven aan het onbekende, via intuïtief beeldhouwen.

In haar cursussen en workshops staat niet het eindresultaat centraal, maar het proces. “We beginnen met het boren van een gat in zachte steen”, vertelt Berger-Vos. “Van daaruit ontstaat ruimte, letterlijk in de steen, maar ook figuurlijk in jezelf.” De steen fungeert als spiegel van het innerlijke proces: elke beitelsteek vraagt om vertrouwen, intuïtie en durf.

Het werken met speksteen, albast of serpentijn blijkt voor velen een verrassend veilige manier om het onbekende te verkennen. “Het is als schatgraven in jezelf”, zegt Berger-Vos. “Je ontdekt vormen die iets over jou vertellen – stromend, licht en zacht.” Berger-Vos biedt haar workshops aan zowel in haar tuin en atelier in Mijdrecht als tijdens weekenden in Swalmen, Limburg. Op 23 en 24 september starten nieuwe cursussen van zes ochtenden. Ook zijn er eendaagse workshops waarbij deelnemers een beeldje maken of verder werken aan een groter stuk. Meer informatie is te vinden op www.intotuition.nl of via 06 – 2249 7997.

Op de foto: Marjolein Berger-Vos. Eigen foto.