Intocht Sinterklaas: Druk, gezellig en zonnig!

Aalsmeer – Sinterklaas arriveerde zaterdagochtend 12 november in Aalsmeer en zijn komst was niet onopgemerkt gebleven. Sterker nog, er was massaal uitgelopen om Sint te kunnen begroeten. Per boot kwam de Goedheiligman aan en hij had veel, heel veel Pieten meegenomen. Sinterklaas werd officieel welkom geheten door twee burgemeesters Gido Oude Kotte en Stan van Kessel (kinderburgemeester).

Tijdens zijn voettocht naar de pepernoten-molen mocht de Sint een groot aantal tekeningen en knutselwerkjes in ontvangst nemen. Hij nam de tijd om zoveel mogelijk kinderen, velen waren zelf verkleed als Sint of Piet, een hand of box te geven. Op het Molenplein maakten de Pieten er een sportief en gezellig (dans)feestje van. Het was file-lopen in de Kanaalstraat en de Zijdstraat, maar dat deerde niemand. “Gewoon met de stroom meelopen”, aldus een bezoeker. Het was een gezellige en zonnige intocht.

Grote Huis van Sinterklaas

In de middag en zondag stond nog een spannende activiteit op het programma voor degenen die kaartjes hadden weten te bemachtigen: Een bezoek aan het Grote Huis van Sinterklaas. Het Raadhuis was hiervoor beschikbaar gesteld en menigeen was toch best nieuwsgierig hoe de slaapkamer van Sinterklaas eruit ziet en hoe het eraan toegaat in de cadeau- en inpakruimte. Vol verwachting gingen de kinderen naar binnen en met een ‘dikke’ glimlach kwamen ze er na ongeveer een half uur weer uit. “Wat een mooi huis hebben Sinterklaas en de Pieten.”

De vrijwilligers van de Stichting Sinterklaas in Aalsmeer verdienen een compliment: Prima georganiseerd dit Sinterklaasfeest!