Internationale Rosédag in Mijdrecht

Mijdrecht – Afgelopen vrijdag 27 juni kleurde Mijdrecht een tikje roze – of is het rosé – tijdens de lokale viering van Internationale Rosédag. Onder het motto ‘Vier de zomer in een glas’ genoten dorpsbewoners en bezoekers van een heerlijke middag en avond vol smaak, sfeer en samenzijn.

De zon liet zich van haar beste kant zien en dat maakte het extra genieten op de terrassen van vier sfeervolle horecazaken in het dorp: De Kantine, Het Spoorhuis, Vabels en Het Rechthuis. Ook thuis werd er volop geproost. Tuinen veranderden in mini-wijnbars en social media stroomde vol met roze momenten en vrolijke toosts. Of je nu in het dorp was of in je eigen achtertuin, Internationale Rosédag bracht een zomerse glimlach op ieders gezicht. Een traditie die smaakt naar meer.

Op de foto: Mijdrecht kleurde roze. Of rosé…? Foto: aangeleverd.