Interactieve lezing Tweede Wereldoorlog

Mijdrecht – Nog altijd in het kader van tachtig jaar bevrijding organiseert historische vereniging De Proosdijlanden donderdag 25 september een speciale lezing Wereldoorlog II in beeld en geluid. De presentatie is zoals gebruikelijk in de Oudheidkamer, Croonstadtlaan 4A in Mijdrecht. Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.

In de presentatie besteedt Paul Hoogers aandacht aan meerdere gebeurtenissen. Een en ander wordt muzikaal ondersteund. De aanwezigen worden in de lezing meegenomen door middel van vraag en antwoord. Daarvan is bijgaande foto een voorbeeld: het antwoord op de vraag ‘Wanner is deze iconische foto is gemaakt?’ komt zeker ter sprake.

Aanmelden als lid kan door een mail te sturen aan administratie@proosdijlanden.nl, met vermelding van naam en adres, telefoonnummer en emailadres.

Wanneer is deze iconische foto gemaakt? Foto: aangeleverd.