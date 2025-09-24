Intentieovereenkomst nieuwbouwwijk Mica in Mijdrecht ondertekend

Mijdrecht – De plannen voor woningbouw op locatie Hofland 203 in Mijdrecht komen een stap dichterbij. De gemeente heeft samen met vastgoed- en gebiedsontwikkelaar Timpaan een intentieovereenkomst ondertekend. Daarmee is afgesproken dat er 86 woningen gebouwd kunnen worden.

De nieuwe woonwijk, Mica geheten, komt op het terrein van de voormalige betonhandelcentrale, in de bocht van de N201 bij Mijdrecht. Timpaan wil hier een mix van woningen realiseren. De projectontwikkelaar gaat uit van een mix van rijwoningen en appartementen. Ook komen er sociale huurwoningen in het plan. Een belangrijk aandachtspunt is de bereikbaarheid van de nieuwe woonwijk en de ontsluiting op de N201.

Wethouder Anja Vijselaar (Gebiedsontwikkeling) over de voortgang in het project: “Met deze intentie-overeenkomst zetten we een grote stap richting een nieuwe wijk aan de rand van Mijdrecht. Er komt een gevarieerd aanbod aan woningen. We kijken goed naar de ontsluiting van deze nieuwe wijk, aangezien de komende jaren de N201 verlegd zal worden.”

Directeur Ingeborg de Jong (Timpaan): “Deze nieuwbouwontwikkeling past goed bij de missie van Timpaan. We creëren hier een betaalbaar huis voor starters en doorstromers. We transformeren in samenwerking met de gemeente een voormalige bedrijfslocatie die zijn functie heeft verloren en maken zo een nieuwe toekomst voor deze locatie mogelijk.”

Ruimtelijk Kader

De volgende stap is het opstellen van het Ruimtelijk Kader. Hierin worden de kaders voor de verdere ontwikkeling vastgesteld. Naar verwachting wordt de gemeenteraad begin 2026 gevraagd om een besluit te nemen over het Ruimtelijk Kader. Voor die tijd wordt de omgeving geïnformeerd over de plannen tijdens een inloopbijeenkomst.

Op de foto: Wethouder Vijselaar en Ingeborg de Jong van Timpaan op het terrein van de voormalige betonhandelcentrale. Foto: aangeleverd.