Inspirerende ochtend bij het Ouder&Kind Lokaal

Mijdrecht – Bibliotheek Mijdrecht opent vrijdag 4 juli van 10.00 tot 11.30 uur haar deuren voor een inspirerende bijeenkomst van het Ouder&Kind Lokaal. Tijdens deze ochtend schuiven Liduine en een collega van het Nederlands Jeugd-instituut (NJi) aan om samen met ouders in gesprek te gaan over de vele facetten van het ouderschap. Want opvoeden is soms net een legpuzzel en samen puzzelen maakt het niet alleen makkelijker, maar ook een stuk gezelliger.

Hoe combineert men werk, kinderen, partner, sociale contacten én tijd voor zichzelf? Het ouderschap brengt dagelijks nieuwe uitdagingen met zich mee. Tijdens deze ochtend delen Liduine en haar collega, beiden werkzaam bij het NJi en zelf ouder, hun inzichten en ervaringen. Zij weten als geen ander hoe complex opvoeden kan zijn en gaan graag het gesprek aan over herkenbare situaties en vragen. Ondertussen kunnen de kinderen naar hartenlust spelen en puzzelen.

Het Ouder&Kind Lokaal is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor (aanstaande) ouders. Gezelligheid en verbinding staan centraal. Kinderen zijn van harte welkom om te spelen of te knutselen, terwijl ouders met elkaar in gesprek gaan. Onder het genot van koffie, thee en de bekende ‘Kletspot’ – gevuld met inspirerende vragen en opvoedthema’s – ontstaat ruimte voor het delen van ervaringen, het stellen van vragen en het uitwisselen van tips. Of het nu gaat om borstvoeding, peuterdriftbuien of positief opvoeden – alles mag besproken worden. De bijeen-komsten worden georganiseerd door Juliette en Eline en zijn kosteloos toegankelijk. Aanmelden is niet nodig, iedereen is welkom.

Wie graag in contact blijft met andere ouders van het Ouder&Kind Lokaal, tips wil uitwisselen of op de hoogte wil blijven van activiteiten, kan zich aanmelden voor de WhatsApp-groep. Stuur hiervoor naam en telefoonnummer naar info@ouderslokaal.nl en vermeld om welk lokaal het gaat.

Ouders Lokaal is verder op zoek naar enthousiaste ouders die willen bijdragen aan de organisatie van deze waardevolle ontmoetingen. Wie affiniteit heeft met ouderschap en graag anderen ondersteunt, wordt van harte uitgenodigd om de beschikbare vrijwilligers-vacatures te bekijken via derondevenen.ouderslokaal.nl.

Op de foto: Opvoeden is soms net een legpuzzel. Foto: aangeleverd.