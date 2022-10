Inspiratiemiddag natuurfotografie op de Tuin

Aalsmeer – Foto’s maken in de natuur is populairder dan ooit. Maar hoe zorg je dat jouw foto’s ook écht de moeite waard zijn? Museum Historische Tuin organiseert zaterdag 22 oktober een Inspiratiemiddag Natuurfotografie voor iedereen die op weg geholpen wil worden. Fotografen Erik de Rijk en Ton van Eennenaam delen hun kennis, laten inspirerende voorbeelden zien en helpen je om (nog) meer uit je fotografie te halen.

De Inspiratiemiddag is bedoeld voor iedereen die graag buiten fotografeert. Beginner of meer gevorderd, tijdens deze middag kun je als enthousiaste (amateur)fotograaf nieuwe ideeën opdoen. Erik de Rijk is ruim tien jaar bezig met natuurfotografie. Vogels zijn zijn specialiteit. Ton van Eennenaam is al tientallen jaren actief als fotograaf. ‘Outdoor fotografie’ is een van zijn favoriete onderdelen. Tijdens de Inspiratiemiddag geven Erik en Ton uitleg over hun manier van werken en wat zij als basisprincipes hanteren bij het maken van goede foto’s. Na de presentaties gaan deelnemers zelf aan de slag. De Historische Tuin is een fantastische omgeving om natuurfoto’s te maken. Natuurlijk staan Erik en Ton klaar om de nodige tips te geven. Als afsluiting van de middag wordt een aantal foto’s uit het praktijkgedeelte gezamenlijk bekeken en besproken in de veilingzaal.

Deelname aan de Inspiratiemiddag Natuurfotografie kost 25 euro per persoon en is inclusief museumentree en koffie/thee. Donateurs en vrijwilligers van de Historische Tuin betalen 22 euro. Het programma begint om 13.00 uur en duurt tot circa 16.15 uur. Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers. Inschrijven is vanaf heden mogelijk via https://historischetuinaalsmeer.kooptickets.nu/product/natuurfoto/ of door een mail naar communicatie@historischetuinaalsmeer.nl.

Foto: Ton van Eennenaam