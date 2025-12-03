Inschrijving open voor ‘Uithoorns Mooiste’

Uithoorn – Het lijkt nog ver weg maar voordat je het weet staat het grote loopevenement ‘Uithoorns Mooiste’ weer voor de deur. Deze editie van de loop vindt plaats zondag 25 januari. De organisatie is weer in de handen van atletiekvereniging AKU en ook dit seizoen maakt de loop deel uit van het Zorg en Zekerheid Circuit. Zorg en Zekerheid zorgt ook nu weer voor welkome organisatorische en financiele ondersteuning van de organiserende verenigingen. Het circuit is met de komst van Atletiekvereniging AVA uit Aalsmeer uitgebreid naar tien wedstrijden die van november tot en met april worden gehouden.

Programma

In vergelijking met andere jaren is het programma op een aantal punten aangepast. Zo zijn er deze editie zijn er bij de 1 km GeZZinsloop twee leeftijdscategorieën, een run voor de jeugd tot en met 8 jaar en een run voor de jeugd van 9 tot en met 11 jaar. De 5 km-loop start nu later, om 11.20 uur, zodat de deelnemers aan de drie lange afstanden meer gespreid zijn en minder door elkaar heen lopen. 10.00 uur: Vooges Brood & Banket 1 kilometer Specials G-Run, 10.15 uur: AH Jos van den Berg 1 kilometer GeZZinsloop jeugd 9 tot en met 11 jaar, 10.30 uur: AH Jos van den Berg 1 kilometer GeZZinsloop jeugd tot en met 8 jaar, 11.00 uur: Geostick 10 kilometer, 11.00 uur: Takii 10 Engelse mijlen, 11.20 uur: Van Schie 5 kilometer vanaf 12 jaar.

Voorinschrijven is nu al mogelijk

De eerste twee loopevenementen hebben inmiddels plaatsgevonden in Mijdrecht en Aalsmeer/Kudelstaart en konden zich verheugen in een groot aantal deelnemers en de verwachting is dat er bij ‘Uithoorns Mooiste’ weer een groot aantal lopers aan de start zullen verschijnen.

Voorinschrijven is nu al mogelijk en kan tot en met 24 januari via www.inschrijven.nl.

Op de foto: Inschrijven voor Uithoorn mooiste is open. Foto: aangeleverd.