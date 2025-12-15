Inschrijving Keukenstudio Allround Bosdijkloop geopend

De Ronde Venen – Vinkeveen staat zondag 8 februari opnieuw in het teken van de Keukenstudio Allround Bosdijkloop, alweer de 46e editie. De inschrijving hiervoor is geopend. Toer Trim Club De Merel nodigt iedereen uit die in de winter actief wil blijven, van fanatieke hardlopers tot sportieve gezelligheidslopers. Met uitdagende afstanden, een vriendelijke sfeer en de Kids Run voor de jongsten is dit hét moment voor een energiek uitje met familie of vrienden.

Voorinschrijven

Inschrijven kan vanaf nu via www.inschrijven.nl. Deelnemers kunnen kiezen uit: de MTC Fysio halve marathon (start 12.00 uur), de Studio110 Architectuur 10 kilometer (start 12.10 uur) en de Van Ekris Toyota 5 kilometer (start 12.20 uur). Voor kinderen tot en met 12 jaar is er bovendien de Onderling Verzekerd Kids Run (start 11.30 uur). Elke deelnemer aan de Kids Run ontvangt een mooie medaille en deelname is gratis. Bij alle afstanden wordt gebruikgemaakt van elektronische tijdregistratie via een chip aan de schoen. Er geldt een maximum van 750 deelnemers, dus op tijd inschrijven is verstandig.

De start en finish liggen direct bij het wedstrijdsecretariaat in De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. Deze centrale locatie biedt alles wat lopers nodig hebben: kleedkamers, douches, verschillende zalen voor inschrijving, prijsuitreiking, tasseninname en EHBO, plus een gezellige foyer met horecafaciliteiten.

Meer informatie: www.bosdijkloop.nl, info@bosdijkloop.nl, Peter Meijer, 06-48013782.

De inschrijving voor de Keukenstudio Allround Bosdijkloop is geopend. Foto: aangeleverd.