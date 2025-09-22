Mijdrecht – Zondag 2 november gaat de Rabobank GeZZinsloop en de G. Brouwer & Zn G-Run van start, beide als onderdeel van de 34e Zilveren Turfloop. Dit loopevenement maakt deel uit van het Zorg & Zekerheid Circuit met in totaal negen loopevenementen. De inschrijving is gastart.

De deelnemers aan de GeZZinsloop en G-Run starten hun hardlooprondje op de parkeerplaats van Argon. Vervolgens lopen zij ongeveer één kilometer: eerst door het mooie park, vervolgens via het fietspad langs de Oosterlandweg terug naar de Hoofdweg. Hier is de finish waar zij onder aanmoedigingen van ouders, grootouders en vrienden binnen zullen worden gehaald. Iedere deelnemer ontvangt een medaille. Na binnenkomst van de laatste loper vindt de prijsuitreiking van de GeZZinsloop plaats in de sporthal aan de Hoofdweg. De eerste groep van de GeZZinsloop start om 10.00 uur. De G-Run start na de laatste groep van de GeZZinsloop, om 10.20 uur.

Samen hardlopen is leuk. Dus wil je deelnemen, schrijf je dan nu in via je school of groep. Je ontvangt je startnummer ruim van tevoren van je begeleider. Mocht dit niet lukken, dan kun je je aanmelden via gezzinsloop@veenlopers.nl. Je startnummer ligt dan op 2 november vanaf 9.00 uur klaar in de sporthal aan de Hoofdweg. Ook is het mogelijk om je op de dag zelf in te schrijven in de sporthal. Dankzij sponsoren, de Rabobank en G. Brouwer & Zn Fournituren groothandel, is de deelname aan de GeZZinsloop en de G-Run gratis. Inschrijven kan via www.zorgenzekerheidcircuit.nl of op de dag van de wedstrijd zelf.

Inschrijving gestart: samen hardlopen in de GeZZinsloop of G-Run. Foto: aangeleverd.