Inschrijving ‘6-uur van de Westeinder’ open

Aalsmeer – Na het succes van vorig jaar zal op zaterdag 9 juni weer de ‘6-uur van de Westeinder’ worden verzeild. Tussen 10.00 en 16.00 uur moet een zo groot mogelijke afstand worden afgelegd over een vast parcours op de Grote Poel. Deelname staat open voor zeilboten in de klassen open, jeugd en kajuit. De afgelegde afstand wordt berekend met het handicapsysteem SW.

Inschrijven gaat digitaal op de websites van watersportvereniging Schiphol en van Westeinderzeilwedstrijden.

Het palaver is zaterdagochtend om 8.15 uur bij WV Schiphol aan de Uiterweg 263. Na afloop is daar ook de prijsuitreiking en kunnen deelnemers genieten van een heerlijke barbecue.