Inloopavonden: bruggen aan de beurt in De Ronde Venen

De Ronde Venen – In januari 2026 start de gemeente De Ronde Venen met groot onderhoud aan de Heulbrug in Vinkeveen. Tijdens de werkzaamheden is de brug afgesloten voor al het verkeer. Ook de doorvaart is dan tijdelijk gestremd. Om omwonenden, weggebruikers en andere belangstellenden goed te informeren, organiseert de gemeente woensdag 28 mei een inloopavond van 19.00 tot 20.30 uur bij bar-eetcafé ’t Kruytvat, Herenweg 2 in Vinkeveen.

Tijdens de inloopavond kunnen bezoekers binnenlopen om informatie te krijgen over de werkzaamheden. Er zijn ontwerptekeningen, verkeersmaatregelen en een voorlopige planning te bekijken. Het projectteam van de gemeente en aannemer Griekspoor is aanwezig om vragen te beantwoorden en toelichting te geven. Aanmelden voor de inloopavond kan via www.derondevenen.nl/heulbrug.

De werkzaamheden aan de Heulbrug starten in januari 2026 en duren tot april. Het brugdek en het bewegingswerk worden vervangen en er wordt een nieuwe coating aangebracht. Ook wordt er een nieuw brugwachtershuisje geplaatst en hoeven de slagbomen na de opknapbeurt niet meer handmatig bediend te worden. Tijdens de werkzaamheden is de brug dicht voor verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen Demmerik en Herenweg bereiken via een tijdelijke pontonbrug.

Ook andere bruggen krijgen een opknapbeurt

De Stokkelaarsbrug, Voetangelbrug en Nellesteinsebrug in Abcoude zijn eveneens aan vervanging toe. Deze werkzaamheden starten vanaf oktober 2025. Voor de deze drie bruggen organiseert de gemeente een gezamenlijke inloopavond op woensdag 2 juni van 19.00 tot 20.30 uur bij Jachthaven Bon, Winkeldijk 25 in Vinkeveen. Aanmelden voor deze inloopavond kan via www.derondevenen.nl/onderhoudbruggen.

Omwonenden en belanghebbenden worden goed op de hoogte gehouden van de werkzaamheden en wat dit betekent voor de omgeving. Zo wordt er gebruikgemaakt van de BouwApp. Via deze app krijgen volgers van het project actuele updates en kunnen zij vragen stellen. De BouwApp is gratis te downloaden in de App Store en Play Store.

De Heulbrug in Vinkeveen krijgt een opknapbeurt. (Foto: aangeleverd)