Inloopavond nieuwe woonwijk Bon-gronden Abcoude

Abcoude – De eigenaar van de Bon-gronden organiseert maandag 30 juni, in samenwerking met de gemeente, een inloopavond over de ontwikkelingen op de Bon-gronden in Abcoude. Het plan is om er maximaal 297 woningen en mogelijk een basisschool te bouwen. Belangstellenden zijn welkom van 18.30 tot 20.30 uur in de Dorpskerk, Kerkplein 45, Abcoude.

Op de inloopavond wordt het actuele schetsplan weergegeven op panelen. Daarnaast worden de belangrijkste verschillen met het schetsplan weergegeven dat tijdens de inloopavond van februari 2023 getoond is. De Bon Groep, de stedenbouwkundige en de gemeente gaan graag in gesprek over de ideeën en de wensen van omwonenden en belangstellenden. Helaas is het nog niet mogelijk om in te schrijven voor verhuur of verkoop.

De Bon-gronden zijn gelegen tussen de Burgemeester Des Tombeweg, de Piet van Wijngaerdtlaan, de Van Voorthuijsenhof en de Rijksweg A2. De gronden zijn eigendom van Bon Groep uit Utrecht. Er komen grondgebonden woningen en appartementen, sociale huur-/betaalbare koop- en vrijesectorwoningen.

Op de foto: De locatie van de nieuwe woonwijk vanuit de lucht. Foto: aangeleverd