Informatiebord onthuld bij opgeknapte Wilhelminabrug in Abcoude

Abcoude – Samen met leden van het dorpscomité Abcoude/Baambrugge en de vereniging Spaar het Gein heeft wethouder Anja Vijselaar vrijdag 18 juli een informatiebord bij de Wilhelminabrug in Abcoude onthuld.

De houten brug, die inmiddels ruim 100 jaar oud is, heeft een opknapbeurt ondergaan en is van een nieuwe verflaag voorzien. Ter gelegenheid hiervan en op verzoek van het dorpscomité staat naast de brug nu ook een bord met daarop informatie over de geschiedenis van het bouwwerk.

De Wilhelminabrug is een zogenoemde ‘kwakel’. Dat is een hoge, smalle brug voor voetgangers die veel voorkomt in het veenweidegebied. De houten oeververbinding is hoog omdat boten met hooi, groenten of vee er makkelijk onderdoor moesten kunnen varen. De brug verbindt sinds 1908 de oevers van het Gein met elkaar en is ontstaan uit een burgerinitiatief. De naam heeft de brug waarschijnlijk gekregen, omdat in 1908 werd gevierd dat koningin Wilhelmina tien jaar daarvoor was ingehuldigd.

Het informatiebord gaat niet alleen in op het ontstaan, maar ook op het belang van de brug voor het dorp en de lokale economie. Het 25-jarig bestaan, in 1933, werd zelfs gevierd met een groot feest met een optreden van de Abcouder Harmonie en een feeststoet waar versierde motorschuiten aan deelnamen. In de jaren 60, toen de brug tekenen van slijtage vertoonde, kwamen inwoners in actie voor behoud en kon na een succesvolle inzamelingsactie de brug worden gerestaureerd. De Wilhelminabrug wordt sinds 1985 door de gemeente onderhouden.

Samen met Liesbeth Hengeveld (links) van het dorpscomité en Maarten van Dijk van Spaar het Gein onthult wethouder Vijselaar het informatiebord bij de Wilhelminabrug in Abcoude. Foto: aangeleverd.