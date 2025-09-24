Informatiebijeenkomst bankzaken en veilig bankieren

Mijdrecht – Op uitnodiging van SeniorWeb Mijdrecht geeft ABN-AMRO dinsdag 14 oktober van 10.00 tot 11.00 uur een informatiebijeenkomst over dagelijkse bankzaken en veilig bankieren in Bibliotheek Mijdrecht. Dr. J. van der Haarlaan 8. Er is plaats voor 20 deelnemers.

Niet iedereen vindt bankieren eenvoudig. Contact gaat steeds vaker online, het taalgebruik is niet altijd even simpel en de ontwikkelingen op het gebied van bankzaken gaan snel. Voor sommige mensen té snel. Dan is het goed te weten dat er hulp is, bijvoorbeeld tijdens interessante en gratis te volgen informatiebijeenkomsten!

De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van bankieren. Bankkantoren verdwenen uit het straatbeeld en daarvoor in de plaats kwamen andere oplossingen. “Veel mensen ervaren onzekerheid bij veranderingen in bankieren”, weet Gudy van der Wal, directeur Toegankelijk Bankieren. “Daarom is het zo belangrijk dat we laten zien dat er voor iedereen hulp is. Het is zonde dat veel klanten en helpers nog niet op de hoogte zijn hoe onze oplossingen en adviseurs hen vooruit kunnen helpen”.

Aanmelden is verplicht en kan via www.seniorweb.nl/mijdrecht#computercursussen.

Op de foto: Informatiebijeenkomst over bankzaken en veilig bankieren in Bibliotheek Mijdrecht. Foto: aangeleverd.