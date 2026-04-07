Informateur Pieter Heiliegers voerde gesprekken voor vorming coalitie 

De Ronde Venen – Informateur Pieter Heiliegers heeft de eerste gesprekken gevoerd met partijen uit de gemeenteraad over de vorming van een nieuwe coalitie. Donderdag 2 april kwamen achtereenvolgens VVD, 50PLUS, Ronde Venen Belang en D66 bij hem langs en later volgden de overige partijen. Heiligers presenteert zijn eindrapport woensdag 8 april tijdens een openbare raadsvergadering die om 19.00 uur begint. Inwoners zijn welkom hierbij aanwezig te zijn.

Heiliegers is na de verkiezingen door de VVD, de grootste partij in de gemeenteraad, gevraagd als informateur op te treden. Hij voerde gesprekken met alle partijen om te onderzoeken welke partijen het best kunnen samenwerken om een coalitie te vormen die op breed draagvlak in de gemeenteraad kan steunen.

Heiliegers is burgemeester van gemeente Uithoorn. Hij vervulde vier jaar geleden de rol van formateur bij de totstandkoming van de coalitie in De Ronde Venen. Op basis van zijn eindrapport zullen partijen gesprekken gaan voeren om tot een coalitie te komen en een coalitieakkoord op te stellen. De planning is om dit in mei af te ronden.

Heiliegers spreekt met (uiterst rechts) Annemieke Guldemond en naast haar Marcelle Buitendam van 50PLUS. Naast de informateur zit Fleur van Harmelen die hem namens de griffie bij zijn werkzaamheden ondersteunt. Foto: aangeleverd.