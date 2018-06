Auto total loss na eenzijdig ongeval

Uithoorn – Even voor half twee in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 juni heeft een eenzijdig ongeval plaatsgevonden in de Thamerlaan. Een 24-jarige bestuurder van een Volkswagen busje reed in de richting van de N196 en is waarschijnlijk bij de lichte knik in de weg de macht over het stuur kwijt geraakt.

De auto raakte met het linkervoorwiel een stalen plaat waardoor het wiel afbrak. De auto knalde door, maaide een lantaarnpaal uit de grond en kwam tot stilstand tegen een kampeerwagen.

De bestuurder, een 24-jarige man uit De Hoef, bleef ongedeerd. Zij busje is total loss weggesleept. Van de man is een speekseltest afgenomen. In de auto werden lege zakjes wiet of hasj aangetroffen. Mogelijk had hij drugs gebruikt. De monsters zijn opgestuurd voor onderzoek.