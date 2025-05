In memoriam: Nel van der Pol

Een leven in dienst van de lokale journalistiek



De Ronde Venen – Woensdag 21 mei nam Nel van der Pol, na een moedig en bewust gekozen afscheid, afscheid van het leven. Niet alleen als geliefd mens, maar ook als het hart en de ziel van de Nieuwe Meerbode, waarvoor zij ruim veertig jaar met tomeloze inzet werkte.



Nel was de Nieuwe Meerbode. Geen redacteur in de coulissen, maar een uitgesproken stem, een scherpe pen en een onvermoeibare kracht achter het lokale nieuws in De Ronde Venen en Uithoorn. Daarnaast nam zij ook commerciële taken op zich voor beide regio’s. Ze maakte van de krant geen doorsnee weekblad, maar een onafhankelijk platform dat durfde te schuren, vragen te stellen en de gemeenschap een stem te geven.

Wie met haar werkte, kende haar als iemand met het hart op de tong. Recht door zee, eerlijk, soms confronterend, maar altijd met een oprechte betrokkenheid.

Tot op het laatst bleef ze betrokken. Zelfs toen haar gezondheid haar ernstig beperkte, bleef ze schrijven, redigeren en aansturen. De krant was haar levenswerk, haar ‘kindje’, zoals ze het zelf noemde. Pas eind februari van dit jaar legde ze haar werk officieel neer. Voor wie haar kende, was dat het teken dat het einde nabij was.

Nel had een bijzondere kijk op het leven – en op de dood. Ze koos haar eigen moment, regelde haar afscheid tot in de puntjes en vroeg zelfs wie er zou spreken. “Dat zou ik wel mooi vinden,” zei ze. En wie haar kende, wist dat dat geen vrijblijvende suggestie was.

Nel was moeder, oma, vriendin. Een vrouw met een hart van goud, die ondanks alles wat ze meemaakte, altijd probeerde te blijven lachen. En hoewel ze nooit een lintje kreeg, verdient ze er wat ons betreft één – postuum. Want haar bijdrage aan De Ronde Venen en de lokale journalistiek is van onschatbare waarde geweest.



Elke keer dat we de Nieuwe Meerbode openslaan, zullen we aan je denken. Rust zacht, Nel.



Directie Nieuwe Meerbode

Foto: Nel van der Pol.