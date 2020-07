In gesprek met Burgemeester Heiliegers over kunstwerken in de buitenruimte

Uithoorn – De gemeente Uithoorn telt op dit moment 43 beelden/kunstwerken in de openbare ruimte. Burgemeester Pieter Heiliegers -zelf groot kunstliefhebber- wil graag van inwoners weten bij welk kunstwerk hij of zij gevoelens heeft én waarom. Daarom start de gemeente Uithoorn de beeldenserie ‘Kunst die je bij blijft: “Wat mij erg leuk lijkt is om samen met degene die zich opgeeft voor de serie, naar het kunstwerk toe te gaan. Om vervolgens daar met elkaar in gesprek te gaan over het kunstwerk. Waarom heeft hij of zij gekozen om juist dit kunstwerk voor te dragen? Ik ben erg benieuwd naar de verhalen,” aldus de burgemeester enthousiast.Mensen die zich willen opgeven voor de serie kunnen een mail sturen naar communicatie@duoplus.nl. Met als onderwerp: Beeldenserie. Vermeld in de mail over welk kunstwerk het gaat en waarom. Houd er rekening mee dat het gesprekje met de burgemeester gefilmd wordt en de gemeente dit publiceert op sociale media en de lokale media.

Pionnenbeeld

Heiliegers heeft zelf ook een favoriet kunstwerk. Het pionnenbeeld vlak voor het gemeentehuis. Gemaakt door Pieter Kortekaas. “Ik zie het dagelijks. En soms sta ik er wat langer bij stil. Ik denk dan vaak aan hoe het leven op Aarde is geëvolueerd. We zijn een heel klein speldenknopje in de tijd. Dat geeft me een nietig en onderdanig gevoel. We moeten wat maken van het leven, en goed met elkaar omgaan.” De burgemeester, die kunst en cultuur in zijn portefeuille heeft, is van mening dat het mensen bij elkaar brengt. Het brengt volgens hem ook levendigheid voor Uithoorn en De Kwakel. En bovendien ‘herkenbaarheid voor de buurt’.

Veel input van bewoners

Heiliegers: “Ik vind dat de overheid een rol moet hebben in het domein van kunst en cultuur. Ik ben dan ook blij dat de gemeenteraad onlangs unaniem de Cultuurnota heeft aangenomen. We willen naar een toekomstbestendig en levendig cultureel klimaat dat onze dorpen aantrekkelijker maakt.” Vervolgt: ,”Wat extra bijzonder is, is dat inwoners hebben geholpen met de invulling van de nota. Via een meedenkavond, die goed bezocht is, is veel input gekomen. Waarvoor nogmaals mijn dank.”Wie de Cultuurnota wilt lezen, kan kijken op www.uithoorndenktmee.nl (met als zoekopdracht ‘cultuurnota’). De nota kan ook per post bezorgd worden. Mail hiervoor naar Gemeente@uithoorn.nl of bel met 513111.