In gesprek met afscheidnemende predikant Joep Dubbink

Uithoorn – Vijftien jaar geleden werd Joep Dubbink predikant in gemeente Uithoorn. In juni neemt hij afscheid en gaat met pensioen. Ook verlaat hij Uithoorn en gaat elders wonen. Een voor velen vertrouwd persoon neemt hiermee afscheid.

In de Schutse, De Merodelaan 1, vindt vrijdag 23 mei om 20.00 uur een extra KerkCafé plaats, waar collega ds. Sibilla Verhagen in gesprek gaat met ds. Joep Dubbink. De toegang is gratis. Verleden, heden en toekomst zullen besproken worden. Diepte- en hoogtepunten, anekdotes, motivatie, gegroeide inzichten en hoe je er ook genoeg van kunt hebben. Ook is er ruime gelegenheid om dat te vragen wat je een dominee of speciaal aan Joep Dubbink altijd al had willen vragen. Een unieke kijk achter de schermen van het predikantschap in Uithoorn.

Niet alleen binnen de kerkelijke gemeente, maar ook daarbuiten hebben veel mensen met dominee Joep Dubbink contact gehad. In de afgelopen vijftien jaar hebben velen hem ontmoet rond de uitvaarten die hij begeleidde. Voor de kerkelijke gemeente heeft hij veel betekend, zowel in pastorale zorg als in lezingen die de Protestantse gemeente Uithoorn jaarlijks organiseert, bij het KerkCafé en in ruim driehonderd – zondagse – vieringen waarin hij voorging. Zowel de theologie als de maatschappij zijn voor hem belangrijke zaken. Naast zijn predikantschap bekleedde hij als bijzonder hoogleraar al die jaren de leerstoel Bijbelse Theologie aan de VU in Amsterdam.

Meer informatie: www.pkn-uithoorn.nl/kerkcafe, kerkcafeuithoorn@gmail.com.

Dominee Joep Dubbink neemt afscheid. Foto: aangeleverd.