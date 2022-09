Imker te gast in de Smikkeltuin

Kudelstaart – In de Smikkeltuin was deze week een Kudelstaartse imker die de kinderen van de groepen 7 alles kwam vertellen over wat voor het dagelijks eten zo belangrijk is. Als bloemen van diverse groentegewassen niet op tijd zouden worden bestoven door alles wat er op de tuin rond vliegt, zouden vele gewassen geen vruchten dragen en dus niet voor dagelijks voedsel in aanmerking komen. Sperziebonen, paprika’s, tomaten en courgettes zijn maar een aantal van deze gewassen. Maar ook de gewassen die uit zaad gekweekt worden hebben ook ooit te maken gehad met ‘bestuiving’, anders zou er ook geen zaad groeien.

Nog steeds onder een stralende zonnehemel luisterden de leerlingen ademloos naar Jan Westerhof die de kinderen meenam naar alles wat belangrijk is in deze. Bijvoorbeeld dat de bij wel wat hulp kan gebruiken in de vorm van een bijen- en insectenhotel wat al heel eenvoudig door kinderen zelf gemaakt kan worden. Er zijn wel 260 soorten bijen waarvan de belangrijkste de Honingbij is. Het ademloos luisteren sloeg om in verbijstering toen de imker de meegebrachte ‘kast’ opende waar wel duizenden bijen in krioelde, zelfs de Koningin werd door de kinderen al snel gespot. Vele vragen werden door de leerlingen gesteld waar Jan Westerhof allemaal het antwoord op paraat had. Zodoende werd het een zeer interessante les voor een ieder.

Aan het einde van de les werden door alle kinderen drie soorten honing geproefd, al snel werd zo duidelijk dat er veel verschillende soorten zijn. De Imker werd daarna beloond met een welgemeend applaus. Als klap op de vuurpijl kregen alle kinderen nog een traktatie van het Voedselbos in de vorm van een bakje verpakte tomaatjes die de kinderen zelf in het Voedselbos gepland hadden.