Aalsmeer – Maandag 3 juni werd in de foyer van De Oude Veiling de ‘Ik Toon’ maand officieel geopend. Gedurende de hele maand juni worden er door het Cultuurpunt een tal van culturele activiteiten in Aalsmeer en Kudelstaart georganiseerd: Het Pop Up Atelier, een Talentenavond, Het Heatwave Festival en de Slotmanifestatie op 29 juni in De Oude Veiling. En, in samenwerking met KCA, is er de expositie Amazing Amateurs! In totaal tonen 55 amateurkunstenaars hun creatieve kwaliteiten in De Oude Veiling en in de etalages van winkels in het Centrum.

Samenwerking

Drie glunderende sprekers die deze opening nog weer eens duidelijk maakten hoe belangrijk samenwerking is. Dat dit ook zijn vruchten afwerpt werd mooi zichtbaar gemaakt. Wethouder Wilma Alink – alweer een jaar wethouder van Aalsmeer met Kunst en Cultuur in haar portefeuille – heeft inmiddels haar betrokkenheid met cultuur ruimschoots bewezen. Zij staat altijd klaar met een persoonlijk verhaal dat nooit te lang is maar wel de kern raakt. Zoals nu door aan te geven: Wanneer je kunstenaar bent en wanneer een amateur? Wat haar betreft mogen al deze amateurs die hun werk in De Oude Veiling tonen kunstenaars met een grote K genoemd worden. “Kunst verbindt, alles mag en kan in Aalsmeer. Wij kunnen als kijker niet bepalen wat de kunstenaar denkt of bedoelt en de kunstenaar laat het aan de kijker wat hij of zij ziet in het werk.”

Zichtbaar KCA en Cultuurpunt

Toen docent Wilbert Streng een jaar geleden voorzitter werd van KCA, gaf hij aan dat voor hem een goede samenwerking met alle andere culturele verenigingen en stichtingen hoog in het vaandel stond. Niet voor niets stond er nu een stralende voorzitter achter de microfoon. Want met deze – geslaagde – expositie bewijst hij dat zijn aanpak van het afgelopen jaar heeft gewerkt! De ongedwongen sfeer, de kwaliteit van de kunst, de hoeveelheid kunstenaars, de grote opkomst, alle vrijwilligers, het zijn allemaal spontane bewijzen van hoe je met elkaar sterker kan worden. De derde spreker was Lennard Gols van het Cultuurpunt. Ook het Cultuurpunt heeft een enorme sprong gemaakt. Het harde werken van de afgelopen jaren werpt zijn vruchten af. Het Cultuurpunt is uit de anonimiteit verdwenen en dat verdient een groot compliment. Want de bereidheid en de aanvaarding van het Cultuurpunt was in het begin helemaal niet zo vanzelfsprekend. Door te blijven geloven in eigen kunnen en professionaliteit heeft Aalsmeer nu een zichtbaar Cultuurpunt gekregen. Hun vernieuwde onderkomen in De Oude Veiling – de Huiskamer van Aalsmeer – draagt daar ook zeker aan bij. Tot slot waren er bloemen voor Heleen van Haaften (Werkgroep beeldende Kunst KCA). Zij en haar team hebben een fraaie bezienswaardige tentoonstelling samengesteld in De Oude Veiling.

Kunst in de etalages

Na de opening konden belangstellenden met de kunstenaars mee op rondgang langs de etalages waar de hele maand juni de kunstwerken worden getoond. De komende weken zal de Nieuwe Meerbode hier ook aandacht aan besteden. Het publiek wordt uitgedaagd om voor 27 juni hun favoriete kunstwerk te kiezen. Voor meer informatie www.skca.nl (doorklikken naar Amazing Amateurs).

Een maand lang cultuur beleven

De maand juni wordt een maand waarin inwoners, jong en oud, op een leuke wijze kunnen kennis maken met allerlei disciplines binnen de kunst. Kijk voor alle activiteiten op de website www.cultuurpuntaalsmeer.nl

Janna van Zon