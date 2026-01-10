IJsbaan in Kudelstaart in de maak, zondag schaatsen!

Kudelstaart – ‘It giet oan’ in kudelstaart. Momenteel wordt er hard gewerkt om de skeelerbaan aan de Wim Kandreef om te toveren tot schaatsbaan.Sinds vanochtend zijn de ijsmakers van Stg VZOD bezig om een mooie ijsvloer aan te leggen. Na de schoonmaakactie op vrijdag was er niet veel sneeuw gevallen en kon aangevangen worden met de realisatie van de ijsbaan.

Inmiddels hebben de ijsmeesters al vijf keer kunnen sproeien. Vandaag (zaterdag) gaan ze hier mee verder, zodat er langzaam maar gestaag een mooie ijsbaan komt te liggen.

De verwachting is nu dat de schaatsbaan zondag 11 januari om 9.00 uur open gaat en er de hele dag de mogelijkheid is om te schaatsen. Haal de schaatsen maar uit het vet en kom genieten met vrienden, familie en andere schaatsliefhebbers van de schaatsbaan en natuurlijk de gezelligheid met elkaar.

Foto: www.kicksfotos.nl