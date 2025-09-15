HVM: sportieve ambities en sociale verbinding in Mijdrecht

Mijdrecht – Met het begin van het nieuwe hockeyseizoen gonst het van de energie op de velden van Hockey Vereniging Mijdrecht (HVM). De club laat zien dat sport meer is dan competitie: het is ook gemeenschap, traditie en plezier.

Op vrijdag 19 september om 20.30 uur staat Dames 1 voor een belangrijke uitdaging in de Silvercup. Tegenstander Waddinxveen belooft een pittige kluif te worden, en de verwachtingen zijn hooggespannen. De bekerwedstrijd is niet alleen een sportief hoogtepunt, maar ook een moment waarop de club zich van haar meest levendige kant laat zien. De oproep aan supporters is duidelijk: kom kijken, moedig aan, en beleef het mee.

Breedtesporters

Ook Heren 1 trekt dit seizoen de aandacht. Na een sterk jaar in de derde klasse maakt het team nu de stap naar de tweede klasse, een mijlpaal in de clubgeschiedenis. Opvallend is de terugkeer van diverse oud-leden, die opnieuw hun plek op het veld innemen. Hun comeback benadrukt de aantrekkingskracht van HVM als een club waar binding en betrokkenheid niet ophouden bij het laatste fluitsignaal.

Maar HVM is meer dan alleen prestatief hockey. De club biedt ruimte aan breedtesporters, recreanten en trimmers. Op vrijdagochtend speelt een enthousiaste groep mee in het Hockey 7-format: korte wedstrijden, veel beweging, en minstens zoveel gezelligheid. De woensdagavondgroep groeit gestaag en bewijst dat sport ook zonder prestatiedruk verbindend werkt.

De jeugd vormt het kloppend hart van HVM. De trainingen zijn weer begonnen, met als centrale waarde: plezier. Want wie met een glimlach leert hockeyen, leert sneller én blijft langer betrokken. Een mooi voorbeeld van de clubcultuur is de traditie waarbij oudere jeugdleden de jongere teams trainen en coachen. Het is een vorm van overdracht die niet alleen vaardigheden, maar ook waarden doorgeeft.

Daarnaast doet HVM dit jaar opnieuw mee aan de Rabo ClubSupport-actie. Leden en sympathisanten kunnen via de Rabo-app stemmen op HVM. De opbrengst komt ten goede aan de teams, bijvoorbeeld voor keepersuitrusting of strafcornermaskers – tastbare investeringen in veiligheid en kwaliteit.

Het clubhuis van HVM. Foto: aangeleverd.