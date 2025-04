Huisdieren gedumpt, ook bij De Olievaar

Uithoorn – Ze zijn zacht, gezellig, grappig en soms ronduit eigenwijs. Wie wil dat nu niet? Huisdieren maken je leven leuker. Of je nu thuiskomt na een lange werkdag of wakker wordt op een luie zondag, een dier in huis zorgt vaak voor een glimlach.

Maar wat we soms vergeten, is dat een huisdier niet alleen gezelschap biedt, maar ook verantwoordelijkheid vraagt. En regelmatig gaat het fout. Een woordvoerster van De Olievaar vertelt: “In Nederland worden jaarlijks duizenden dieren afgestaan of gedumpt, ook bij kinderboerderijen. Ook bij ons. We zijn een diervriendelijke boerderij, volledig gerund door vrijwilligers. Maar de dumping is schrijnend. “Vooral konijnen, kippen, cavia’s en volièrevogels belanden bij ons.”

Huisdier achtergelaten

Mensen realiseren zich vaak pas ná de aanschaf dat een dier geld kost, tijd vraagt of lastig is tijdens vakanties. “Zo werd er een keer tijdens de openingstijden een huisdier in de schuur achter gelaten door zijn ex-baasje. Het eerste wat nu waarschijnlijk in je opkomt, is wat gemeen dat ze het huisdier dumpen. Maar veel ex-baasjes dumpen hun huisdier niet vrijwillig. Expert Hans de Rijk van Kinderboerderijen Actief geeft aan, dat het we niet te snel moeten oordelen over baasjes die in deze situatie zitten.”

Uit onderzoek blijkt dat ouders vaak een huisdier kopen voor hun kind, omdat hun kind staat te popelen. Maar wat vaak vergeten wordt, is dat een kind een paar weken later het konijn vergeet en een elektrische speelgoedauto bijvoorbeeld interessanter is.

Zorgzaamheid

Zo vertelde De Rijk dat een huisdier geweldig kan zijn, juist om te ervaren voor kinderen. “De diertjes leren kinderen zorgzaamheid, kunnen helpen bij het voorkomen van stress en zorgen voor structuur. Maar wat wel belangrijk is dat de tijd genomen moet worden om zich te verdiepen in wat een dier nodig heeft. Dit voorkomt een hoop verdriet voor mens en dier.“

Daarom is er een poster ontwikkeld die nu bij kinderboerderijen en scholen hangt, met steun van de organisatie Kinderboerderijen Actief en kinderboerderij De Olievaar. De boodschap: denk goed na voordat je een huisdier in huis haalt. Op de poster zie je op een speelse manier wat er kan gebeuren als een huisdier wordt aangeschaft zonder er goed over nadenken én hoe het óók kan, met de juiste voorbereiding.

Denk goed na voor je een konijn in huis haalt. Foto: aangeleverd.