Honderden legakker-bezitters Vinkeveense Plassen naar Raad van State

De Ronde Venen – Bijna 170 eigenaren en huurders van legakkers op de Vinkeveense Plassen hebben zich aangesloten bij de actiegroep Beroep Amendement A22. Deze groep recreanten heeft bezwaar aangetekend bij de Raad van State tegen het last minute beperken van de maximale bouwmaten van de blokhutten in het bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen eilanden door gemeente De Ronde Venen.

Niet alleen deze groep van gefrustreerde legakkerbezitters zet de stap naar de hoogste Nederlandse bestuursrechter, ook andere boze ‘eilanders’ zijn in juridische actie gekomen. Daarmee ligt de gemeenteraad van De Ronde Venen en het college van B&W zwaar onder vuur.

‘De Rode Lus’

Want ook de 37 eilandeigenaren in de zogeheten ‘De Rode Lus’, die volgens de laatste versie van het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen zelfs hun biezen moeten pakken, gaan de juridische strijd vol aan met de gemeente. Met één pennenstreek heeft de gemeente op het allerlaatste moment voor de definitieve besluitvorming hen alle rechten ontnomen om de legakkers beperkt te bebouwen.

De verwachting is, dat ook veel andere particuliere eilandbezitters aan de juridische noodrem trekken, omdat de gemeente De Ronde Venen inmiddels met hoge dwangsommen probeert af te dwingen dat zij hun blokhutten in versneld tempo afbreken.

Beginselen bestuursrecht

De advocaten van de groep ‘Beroep Amendement A22’ onderwerpen het bestemmingsplan De Vinkeveense Plassen aan een diepgaande juridische analyse en toetsen het aan de beginselen van het bestuursrecht. Daarnaast zijn er onzorgvuldigheden en fouten ontdekt in het plan, die ook onderdeel worden in de procedure.

Gedeputeerde Van Essen van de provincie Utrecht, maar ook wethouder Cees van Uden van gemeente De Groene Venen, waarschuwden de gemeenteraad van De Ronde Venen nadrukkelijk dat dankzij de ingevoerde beperkingen het bestemmingsplan juridische averij kan oplopen. “Wanneer duidelijk blijkt, dat de regels uit het bestemmingsplan niet worden nageleefd door gebrek aan handhaving, wordt er niet voldaan aan de voorwaarde aan de ontheffing van het verstedelijkingsverbod. In uiterst geval kan de provincie Utrecht de ontheffing intrekken, waardoor het bestemmingsplan geen basis meer heeft”, aldus Van Essen in een schrijven aan de gemeenteraad.

Onzekerheid

Ook de voorspelling dat 95% van de eilandbezitters tevreden zou zijn met de uitkomst van het bestemmingsplan blijkt volgens meerdere betrouwbare bronnen onwaar. Bezitters van legakkers gingen er tot medio april van dit jaar vanuit dat de maximale bouwmaten van blokhutten vastlagen, namelijk 40 m2 en 30 m2. In een gemeentelijke publicatie van 11 april is dat in een advertentie gecommuniceerd.

Beroep Amendement 22

Nog geen maand later werden de maximale maten teruggeschroefd, waardoor veel legakkereigenaren in problemen komen. Beroep Amendement A22 doet een laatste appèl op de gemeenteraad om terug te keren naar het oorspronkelijke bestemmingsplan. Met verschillende politieke partijen wordt ondertussen overleg gevoerd of bijvoorbeeld via een ‘herstelbesluit’ de gewraakte onderdelen van het plan ongedaan kunnen worden gemaakt.

Marcelle Buitendam, raadslid van de fractie Ronde Venen Belang, kondigde twee weken geleden aan bij Radio 1 aan, dat er nieuw onderzoek moet worden gedaan naar de communicatie van het bestemmingsplan. Dat had volgens het raadslid beter gemoeten.

Ook het gemeentebestuur laat een juridische analyse maken van de huidige stand van zaken en informeert hierover de fracties in de gemeenteraad.

De termijn om aan te sluiten bij Beroep Amendement 22 is gesloten. Inmiddels sluiten eilandeigenaren zich via ikworddonateur@gmail.com aan als sponsor. Zij willen de juridische actie financieel ondersteunen.

Honderden legakkerbezitters gaan naar de Raad van State. Foto: archief.