Hollandse nieuwe haring in Mijdrecht

Mijdrecht — Voor het 17de achtereenvolgende jaar wordt in Mijdrecht de Haringparty georganiseerd door de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis. Dit evenement vindt plaats op woensdag 13 juni van 17.00 tot 20.00 uur bij restaurant Rendez Vous aan het Raadhuisplein in Mijdrecht.

De haring wordt die dag vers aangevoerd door Volendammer Visdelicatessen Smit van winkelcentrum Adelhof te Mijdrecht. Deze activiteit is voor iedereen vrij toegankelijk en is een prima gelegenheid om vrienden, relaties en nieuwe contacten in een gemoedelijke sfeer te ontmoeten. De entree is gratis en de drankjes en haringen kunt u ter plaatse verkrijgen middels een bonnensysteem.

Haring happen voor een goed doel

De Hollandse Nieuwe is niet alleen een genot om te eten, maar met uw aanwezigheid steunt u bovendien twee goede lokale doelen, namelijk de Stichting Jongeren Actief en Soos de Cirkel. De haringparty zal net als vorig jaar muzikaal worden omlijst door het dixieland orkest De Swingmasters.

Symbolisch zal het eerste vaatje Rondeveense haring geveild worden. Als veilingmeester treedt de heer Peter Forsthövel op. De eerste Hollandse Nieuwe mag u natuurlijk niet missen. Kom op 13 juni naar restaurant Rendez Vous in Mijdrecht en hap een harinkje mee!