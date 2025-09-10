Historische avond: De Hoef onthult haar verleden

De Hoef – Dorpshuis De Springbok in De Hoef, Oostzijde 61a, verandert zaterdag 27 september in een venster naar het verleden. Tijdens een historische informatieavond krijgen bezoekers een unieke inkijk in de rijke geschiedenis van De Hoef en haar omgeving. De avond belooft niet alleen informatief te zijn, maar ook persoonlijk, met verhalen die de wortels van het dorp blootleggen en de voetstappen van generaties zichtbaar maken. De initiatiefnemers willen met deze bijeenkomst de lokale geschiedenis toegankelijk maken voor een breed publiek. De Hoef, gelegen aan de schilderachtige Kromme Mijdrecht, kent een verleden dat zich uitstrekt van veenontginning tot bungalowparken – en dat verhaal wordt op deze avond verteld door mensen die er middenin staan.

Avond vol verhalen en beelden

De avond wordt geopend door schrijver Alex Verburg, bekend van onder andere het boek ‘Jochem’. Zijn aanwezigheid onderstreept het literaire karakter van de bijeenkomst. Bezoekers krijgen bovendien de gelegenheid om zijn werk aan te schaffen en met hem in gesprek te gaan. Daarna volgen drie presentaties in de grote zaal, elk met een eigen invalshoek. René Rademaker trapt af met een visuele reis langs oude kaarten en historische processen. Onder de titel ‘Als de Kromme Mijdrecht toch eens spreken kon…’ vertelt hij over de ontginning van het veen, het ontstaan van waterplassen en de drooglegging ervan. Ook de rol van lokale families komt aan bod, waardoor het verhaal een persoonlijke dimensie krijgt.

Unieke beelden

Dick Verkleij, eigenaar van de Jonkermolen aan de Hoge Dijk, neemt het stokje over. Hij deelt het restauratieproces van de molen die hij erfde van zijn grootvader. Met unieke beelden en een eerlijk relaas over de obstakels onderweg, biedt hij een zeldzaam kijkje achter de schermen van erfgoedbehoud.

Aize Kijlstra, bewoner van een boerderij aan de Kade, sluit af met een verhaal dat leest als een roman: ‘Van Boerderij tot Bungalowpark’. Hij schetst de geschiedenis van een stuk land dat via families Verburg, Van Wieringen en Looy uiteindelijk transformeerde tot de bungalowparken Sans Souci en Dolce Vita.

Tijdens de pauzes kunnen bezoekers in de kleine zaal historische documenten bekijken, met elkaar in gesprek gaan en hun eigen kennis delen. De avond is daarmee niet alleen een lezing, maar ook een ontmoetingsplek voor iedereen die zich verbonden voelt met De Hoef. Aanmelden kan via voetstappen.door.de.hoef@gmail.com.

Op de foto: ‘Als de Kromme Mijdrecht toch eens spreken kon…’ Foto: Bob Outmaijer.