Hinder door werkzaamheden aan begin Uiterweg

Aalsmeer – Vanaf maandag 17 oktober gaan bewoners en bezoekers van de Uiterweg flinke hinder ondervinden van noodzakelijke werkzaamheden. De overlast gaat naar verwachting vier weken duren. Verkeer van en naar de Uiterweg wordt in deze periode omgeleid. Dit kan in sommige gevallen leiden tot verlenging van uw reistijd. De gemeente vraagt hiervoor uw begrip. Het is voor de werkzaamheden noodzakelijk om de Uiterweg volledig af te sluiten vanaf de Zijd-straat tot de kruising met de Grundelweg. Er wordt namelijk een nieuw riool voor hemelwater aangelegd vanaf de Zijdstraat naar het water naast de Uiterweg. Daarvoor moet de hele straat opengebroken worden.

Omleidingen

Het verkeer van en naar de Uiterweg wordt daarom omgeleid via de Grundelweg en het Praamplein. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven en gelden ook in het weekeinde. Vanaf de Van Cleeffkade naar de Uiterweg is de route voor zowel fietsers als gemotoriseerd verkeer via de Marktstraat, Weteringstraat, Praamplein en Grundelweg. Vanaf de Uiterweg naar de Van Cleeffkade is de route voor zowel fietsers als gemotoriseerd verkeer via de Grundelweg en het Molenpad naar de Dorpsstraat en via de Rozenstraat richting de Seringenstraat. Vracht- en bevoorradingsverkeer vanaf de Burgemeester Kasteleinweg kan naar de Uiterweg via de Dorpsstraat en via dezelfde route ook weer het centrum verlaten.

Huisvuil en parkeren

Huisvuil, grofvuil, plastic, oud papier en kleding, etc. kan worden aangeboden zoals altijd. Parkeren kan tijdens de werkzaamheden ‘gewoon’ op de Grundelweg en het Praamplein.

Werk in uitvoering app

De planning van het werk, antwoorden op veel gestelde vragen en nieuwsberichten zijn te vinden in een app die is te downloaden via werkinuitvoering.vangelder.com.