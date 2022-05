Hij is er weer: De Zwem4daagse

Regio – Na twee jaar wachten is het eindelijk zover: de 8e Zwem4daagse in het Veenweidebad komt eraan. Van maandag 13 juni tot en met vrijdag 17 juni organiseert Zwem- en Polovereniging De Amstel dit sportieve en supergezellige zwemfeest. Groot, klein, dik of dun, iedereen met minimaal diploma A kan meedoen. Je kunt kiezen welke afstand het beste bij je past: 250, 500 of 1000 meter (oftewel,10, 20 of 40 banen per avond). Je zwemt vier van de vijf avonden. Waarom je dat gaat doen? Gewoon, omdat het superleuk, supergezellig en supergezond is.

Zwem- en Polovereniging De Amstel organiseert de Zwem4daagse met het doel mensen aan het zwemmen te krijgen. Dat kan op je eigen niveau, je hoeft beslist geen geoefend zwemmer te zijn. Meedoen aan de Zwem4daagse is ook een unieke kans om met het gezin sportief op pad te gaan. Als je als ouder of grootouder wat langer wilt zwemmen dan je (klein)kroost, hoef je je geen zorgen te maken. De kinderen kunnen zich met veel randactiviteiten in en om het bad vermaken, terwijl je zelf je afstand zwemt. Denk aan cupcakes versieren, kanovaren, ponyrijden, schminken, onderwaterhockey, knutselen en voetbaldarts. De week wordt afgesloten met een spetterende zwemdisco voor de deelnemers onder de 15 jaar.

De opening op maandag 13 juni zal plaatsvinden om 18.00 uur. De hele week is er van 18.00 uur tot 21.00 uur gelegenheid om te zwemmen en met de activiteiten mee te doen, tegen het mooie tarief van € 7,50 (bij voorinschrijving via de site). Dankzij de sponsoring van het zwembad en inmiddels tientallen ondernemers uit de regio, kan de organisatie zoveel voor zo weinig bieden. Let wel: de gereduceerde inschrijving sluit op 8 juni. Op maandag 13 en dinsdag 14 juni kan alleen nog aan de balie worden ingeschreven vanaf 18.00 uur. Meedoen kost dan 12 euro.

Op de website https://www.zpv-de-amstel.nl/zwemvierdaagse/ vind je meer informatie en kun je je direct inschrijven.