Het dorp ontdekken…

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 25 mei is de eerste van de serie dorpswandelingen gehouden in het Centrum. Onder leiding van oud-burgemeester Joost Hoffscholte werd door een groepje geïnteresseerden door het dorp gewandeld en zij kwamen veel te weten over het grote aantal monumentale pandjes in de Zijdstraat en de Dorpsstraat.

De oud-burgemeester is een boeiende verteller en wisselt zijn verhaal regelmatig af met leuke anekdotes. Echt leuk om een keer het dorp vanuit andere ogen te gaan bekijken. De dorpswandeling werd besloten in de Historische Tuin waar op de tribunes plaats genomen mocht worden om voor een ‘prikkie’ een plantje of een bos bloemen te kopen.

De Historische Tuin bezoeken kan overigens iedere dinsdag tot en met zondag tussen 10.00 en 16.30 uur, ingang Praamplein. En voor wie nog een b(l)oeiend uitje zoekt voor tweede Pinksterdag, maandag 11 juni. De Historische Tuin is deze dag extra geopend voor bezoekers.

Foto: www.kicksfotos.nl