Hertha Meisjes onder 15 ongeslagen kampioen!

Vinkeveen – Afgelopen zaterdag zijn de Hertha Meisjes onder 15 kampioen geworden in een sterke competitie met onder andere regiogenoten CSW en FC Abcoude. In de laatste competitieronde zou worden beslist wie de titel zou halen, de meiden van FC Abcoude of die van Hertha. In de alles-of-niets wedstrijd voor de titel tegen Roda uit Amstelveen kwamen de dames messcherp uit de kleedkamer. De nieuwe tribune van Hertha deed goed dienst en zal vol met ouders, opa’s en oma’s en een flinke vriendengroep. Ondanks de zenuwen vooraf, wisten de dames al snel een grote voorsprong op te bouwen. Dat betekende dat de titel naar de meiden uit Vinkeveen ging. Een beloning voor jaar lang trouw trainen en spelen met elkaar vanuit een sterke teamspirit. Om de titel te vieren werd in de kantine van Hertha nog flink een feestje gevierd.

Topscores

Topscorers dit jaar waren Liza Verbruggen en Emma Tromp. Op het middenveld stonden Sara Scherpenzeel en Mara Kempers hun meisje en achterin waren Anne-Britt Boele en Indy Buijs twee zeer betrouwbare sloten op de deur, daarin op het doel ondersteund door Lisa Vousten. Maar natuurlijk ook de complimenten naar mede-kampioenen Jaimy-Lee Hilster, Melua Buijs, Firenze van der Staaij, Maddie van der Wilt, Marit Schreurs, Julie Versteeg, Lotte Moerman en Denise de Block. Het team werd dit jaar getraind en gecoacht door Pieter Kempers en Daan Versteeg. Voor het aankomende seizoen wordt nog gezocht naar een of twee versterkingen. Mocht je daarin interesse hebben, neem dan contact op met Hertha.