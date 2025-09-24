Hertha Dames veteranen winnen

Vinkeveen – De Hertha Dames veteranen zijn weer begonnen aan de 30+ competitie. Deelnemende teams zijn dit jaar CSW, OSM en HSV. De eerste wedstrijd van de avond was tegen OSM. Deze thuiswedstrijd werd met 2-0 gewonnen door Hertha door een eigen doelpunt van OSM en een doelpunt van Sanne Fenne.

De tweede wedstrijd werd gelijk-gespeeld, 0-0 tegen CSW. De laatste en derde wedstrijd tegen HSV ging gelijk op, maar werd uiteindelijk gewonnen door Hertha met 1-0 door een doelpunt van Monique Simons. “We hebben echt een leuk en gezellig team. We spelen al een aantal jaren samen en door een paar nieuwe speelsters zijn we echt sterker geworden. Elke dinsdag trainen we met z’n allen, alleen zoeken wij nog een vaste trainer na het stoppen van Frank Vousten”, aldus Hertha-lid Fiona Verbruggen.

