Hertha 1 loopt na verlies poulewinst mis

Vinkeveen – Hertha 1 is uitstekend aan de beker begonnen, maar kon het afgelopen zaterdag geen goed vervolg geven. De eerste twee wedstrijden werden met 4-1 en 4-2 gewonnen, dus een punt tegen het al uitgeschakelde NITA volstond. De middag verliep volkomen anders.

Hertha speelde met tien andere basisspelers dan vorig jaar en heeft het over een andere boeg gegooid. Bijna de gehele JO23-1 is doorgeschoven en aangevuld met twee spelers van Argon JO23-1 en Benschop 1. Vier spelers van vorig seizoen zijn gebleven: Donny Nusse, Niels Schaap, Delano Kluft en keeper Luca Irving. Trainer Ivan Lont is zeer tevreden over zijn nieuwe selectie.

“Een zeer jonge en leergierige groep spelers met veel potentie. Technisch zeer vaardige spelers met voldoende snelheid in de benen. Belangrijkste dit seizoen zal de wedstrijdmentaliteit zijn. Ze moeten het samen doen en hard werken. Dan komt de kwaliteit die ze bezitten vanzelf bovendrijven.”

Tegenstander NITA moet het dit jaar in de vijfde klasse doen na afgelopen seizoen te zijn gedegradeerd te zijn uit de poule van Hertha. Al snel in de wedstrijd kwam NITA op 1-0 voorsprong. Na slecht verdedigend werk werd doelman Zana Bayati van dichtbij geklopt. Al heel snel stond het weer gelijk. Na een goede aanval over links kon spits Sem Werneke eenvoudig 1-1 maken. Hierna had Hertha overwegend meer balbezit zonder echt gevaarlijk te worden. De beste kansen waren voor NITA, maar keeper Bayati verrichte goed werk door een aantal spelers van NITA van scoren af te houden.

Na rust eigenlijk hetzelfde spelbeeld. NITA kon direct op 2-1 voorsprong komen. Een hoge bal voor het doel werd gemist en de spits van NITA kon mooi inkoppen. Hertha wist wat te doen en moest nog minimaal een keer scoren om poulewinnaar te worden. Trainer Ivan Lont bracht in totaal vijf nieuwe spelers in het veld om het tij te keren. Echt grote kansen leverde dit niet op. Hertha moest uiteindelijk met tien spelers verder in het laatste kwartier. De net ingevallen Janieck Sumajow kon niet meer verder na een flinke overtreding door een speler van NITA. Hertha zette nog wel aan, maar kon geen vuist meer maken met het tiental. Een terechte overwinning voor de hardwerkende NITA spelers. Doordat UVV met 3-0 de laatste wedstrijd won, kwam Hertha een doelpunt tekort. Het onderlinge resultaat was wel in het voordeel door de 4-1 thuisoverwinning op UVV.

Trainer Ivan Lont was uiteraard teleurgesteld, maar kijkt met vertrouwen naar komend seizoen. ‘Doorgaan in de beker was onze doelstelling vandaag en dat hebben we niet gered. De focus ligt uiteraard op de competitie. We willen direct goed starten. Hopelijk willen de spelers zich komende zaterdag revancheren. We moeten de wil hebben om de wedstrijd te winnen. Voetbalkwaliteit is er genoeg. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit lukt.”

Hertha begint de competitie in Bennebroek om 17.00 uur tegen BSM.

Yannick Andriessen is een van de vijftien nieuwe spelers. Foto: aangeleverd.